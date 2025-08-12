Sie will ihr Ruhegeld erstreiten, der Sender verlangt Schadensersatz von ihr: jetzt haben sowohl der RBB, als auch die frühere Intendantin Patricia Schlesinger angekündigt, gegen Teil eines ersten Urteils des Landgerichts Berlin von Mitte Juli in Berufung gehen zu wollen. Das sagte Patricia Schlesingers Anwalt der SZ, zuvor hatte RBB24 über den Beschluss des sendereigenen Verwaltungsrats berichtet, das Urteil nicht zu akzeptieren.
Nach Urteil des Landgerichts BerlinRBB und Patricia Schlesinger gehen beide in Berufung
Lesezeit: 3 Min.
Neue Runde vor Gericht: Die frühere RBB-Intendantin und der Verwaltungsrat des Senders rufen im Streit um Ruhegeld und Schadensersatz beide die nächste Instanz an.
Von Claudia Tieschky
Patricia Schlesinger gegen den RBB:Ein öffentlich-rechtlicher Skandal vor Gericht
Der RBB und Ex-Intendantin Patricia Schlesinger fordern gegenseitig Geld voneinander. Am Berliner Landgericht geht es vor allem um eines: Was ist der Ex-Intendantin vorzuwerfen? Und was dem Sender?
