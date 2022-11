Von Jacqueline Lang

Dass einen die eigene Mutter auf Instagram blockt, das muss man auch erst mal schaffen. Parshad Esmaeili ist es gelungen. "Zu räudig" fand die Mutter den Humor ihrer Tochter. Esmaeili kann darüber lachen, denn das Verhältnis der beiden ist gut. Das war aber nicht immer so: Als Esmaeili vor zwei Jahren ihr Studium hinschmeißt, um sich nur noch auf ihre Karriere als Komikerin zu konzentrieren, gibt es Monate, in denen nahezu jedes Gespräch zwischen den beiden im Streit endet. Die Mutter versteht nicht, warum ihre Tochter nun plötzlich doch nicht mehr Politikerin werden will, so wie früher, sondern "so eine, die entertaint". Eine, die entertaint, so beschreibt sich Esmaeili, die sich als Künstlerin nur beim Vornamen Parshad nennt, selbst auf Instagram, wo ihr knapp 200 000 Menschen folgen. Auf Tiktok sind es noch mal knapp viermal so viele, die Esmaeili für genau die Gags feiern, bei denen ihre Mutter vermutlich in Ohnmacht fallen würde.