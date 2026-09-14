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FrankreichEin Rechter, mitten im Wahlkampf?

Lesezeit: 3 Min.

„Nein zu Rassismus“: Die Angestellten von Radio France bei einem Protest am Sonntag.
„Nein zu Rassismus“: Die Angestellten von Radio France bei einem Protest am Sonntag.
Ian Langsdon/AFP

Die Belegschaft des öffentlich-rechtlichen Radio France legt die Arbeit nieder – aus Protest gegen die Einstellung eines rechten Kolumnisten. Soll er Le Pen helfen?

Von Oliver Meiler, Paris

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Französische Morgen beginnen für viele Franzosen mit sehr wachen Stimmen von Reportern und Komikern, die am Radio schon in aller Früh politisch talken, kommentieren, scherzen, während man sich selbst erst aus den Laken windet. France Inter, der größte Sender im Land, versammelt Millionen Zuhörer während seiner „Matinale“, seiner Morgensendung, die unter der Woche von 6 bis 9 Uhr dauert. Frankreich ist ein Radioland, immer noch.

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