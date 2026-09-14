Französische Morgen beginnen für viele Franzosen mit sehr wachen Stimmen von Reportern und Komikern, die am Radio schon in aller Früh politisch talken, kommentieren, scherzen, während man sich selbst erst aus den Laken windet. France Inter, der größte Sender im Land, versammelt Millionen Zuhörer während seiner „Matinale“, seiner Morgensendung, die unter der Woche von 6 bis 9 Uhr dauert. Frankreich ist ein Radioland, immer noch.