Ein Rechtsstreit blockiert vorerst die Fusion der Hollywood-Giganten Paramount und Warner. Warum das jetzt richtig teuer wird – und es bei dem Deal auch um den Hass von Donald Trump auf den Nachrichtensender CNN geht.

David Ellison dürfte sich den 1. Oktober 2026 dick und fett im Kalender markiert haben. Das ist der Tag, an dem es teuer wird für ihn. Der 43-jährige Unternehmer ist der Sohn von Larry Ellison, dem Gründer der Software-Firma Oracle. Die hat den Senior zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht. Und mit seinen Milliarden hat er den Junior zu einem der mächtigsten Männer Hollywoods aufgebaut.