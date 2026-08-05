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HollywoodSieben Millionen Dollar pro Tag. Für nichts

Lesezeit: 3 Min.

„Es geht um die Frage, ob man mir die Verantwortung für den zu Warner gehörenden Sender CNN anvertrauen kann“, schreibt David Ellison in der New York Times .
„Es geht um die Frage, ob man mir die Verantwortung für den zu Warner gehörenden Sender CNN anvertrauen kann“, schreibt David Ellison in der New York Times. Brendan McDermid/Reuters

Ein Rechtsstreit blockiert vorerst die Fusion der Hollywood-Giganten Paramount und Warner. Warum das jetzt richtig teuer wird – und es bei dem Deal auch um den Hass von Donald Trump auf den Nachrichtensender CNN geht.

Von David Steinitz

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David Ellison dürfte sich den 1. Oktober 2026 dick und fett im Kalender markiert haben. Das ist der Tag, an dem es teuer wird für ihn. Der 43-jährige Unternehmer ist der Sohn von Larry Ellison, dem Gründer der Software-Firma Oracle. Die hat den Senior zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht. Und mit seinen Milliarden hat er den Junior zu einem der mächtigsten Männer Hollywoods aufgebaut.

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