Jake Tapper schaute sich live auf Sendung erstmal um, als er am Donnerstag bei CNN diese „Breaking News“ einleitete. Er war offenkundig selbst erschrocken. „Das betrifft alle, die ich gerade hier im Studio sehe“, sagte der Moderator. Gerade machte die Meldung die Runde, dass Netflix doch nicht, wie geplant, Warner Bros. Discovery (WBD) kaufen wird. Es greift stattdessen wohl Paramount zu, weil dieser Rivale ein besseres Angebot vorgelegt hat.
Übernahme von Warner Bros.Eine einzige Familie greift nach der Medienmacht
Nach Netflixʼ Ausstieg aus dem Bietergefecht um Warner Bros. Discovery zittern jetzt die Fernsehmacher der USA. Sollte der Zuschlag an Paramount Skydance gehen, hätten Trump-Verbündete auch Zugriff auf CNN.
Von Peter Burghardt, Washington
