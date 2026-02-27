Übernahme von Warner Bros.Eine einzige Familie greift nach der Medienmacht

Jake Tapper schaute sich live auf Sendung erstmal um, als er am Donnerstag bei CNN diese „Breaking News“ einleitete. Er war offenkundig selbst erschrocken. „Das betrifft alle, die ich gerade hier im Studio sehe“, sagte der Moderator. Gerade machte die Meldung die Runde, dass Netflix doch nicht, wie geplant, Warner Bros. Discovery (WBD) kaufen wird. Es greift stattdessen wohl Paramount zu, weil dieser Rivale ein besseres Angebot vorgelegt hat.