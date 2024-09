Paralympics im Fernsehen:Gold und keiner sieht’s

Von David Kulessa

Überraschend kam die Goldmedaille von Natascha Hiltrop am Dienstag nicht. Die 32-jährige Sportschützin hatte schon bei den Paralympics in Tokio vor drei Jahren Silber mit dem Kleinkaliber-Gewehr gewonnen. Dennoch war von ihrem Triumph in Paris nichts zu sehen, weder im linearen Fernsehprogramm des ZDF noch in einem der Livestreams in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender. Bis heute gibt es in der Mediathek auch kein sogenanntes Re-Live des spannenden Dreistellungskampfes, sondern bloß eine anderthalbminütige Zusammenfassung – und: „Die Siegerehrung im unkommentierten Re-Live.“