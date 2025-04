Jorge Mario Bergoglio, Papst Franziskus, ist am Ostermontag gestorben. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wurde 88 Jahre alt. Er war länger als ein Jahrzehnt an der Spitze von etwa 1,4 Milliarden Katholiken in aller Welt. Aus diesem Anlass ändern mehrere Sender ihr Programm. Eine Auswahl.