Von David Steinitz

Der Penis des Rockmusikers Tommy Lee ist sehr groß und sehr skeptisch. Das erfahren wir in der zweiten Folge der Serie Pam & Tommy. Da hat Tommy Lee, Schlagzeuger der Metal-Band Mötley Crüe und Bad Boy des Nachtlebens von Los Angeles, sich gerade in die Schauspielerin Pamela Anderson verliebt. Er steht nackt vor dem Spiegel seines Hotelzimmers und diskutiert mit seinem Geschlechtsteil über seine Gefühle. Tommy Lee sagt, dass er Pamela heiraten wolle; der große Penis reckt sich computeranimiert zu ihm in die Höhe und protestiert: Er hätte lieber weiter One-Night-Stands.