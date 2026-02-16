Die Angelegenheit erinnert an David gegen Goliath: Das umstrittene US-Unternehmen Palantir verklagt das kleine Schweizer Onlinemagazin Republik. Grund ist eine zweiteilige Recherche, die Republik im vergangenen Dezember zusammen mit dem unabhängigen Recherchekollektiv WAV veröffentlicht hat. In der legen die Autoren den Verdacht dar, dass Palantir über sieben Jahre hinweg vergeblich versucht haben soll, mit Schweizer Bundesbehörden und der Armee zusammenzuarbeiten.