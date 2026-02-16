Die Angelegenheit erinnert an David gegen Goliath: Das umstrittene US-Unternehmen Palantir verklagt das kleine Schweizer Onlinemagazin Republik. Grund ist eine zweiteilige Recherche, die Republik im vergangenen Dezember zusammen mit dem unabhängigen Recherchekollektiv WAV veröffentlicht hat. In der legen die Autoren den Verdacht dar, dass Palantir über sieben Jahre hinweg vergeblich versucht haben soll, mit Schweizer Bundesbehörden und der Armee zusammenzuarbeiten.
JournalismusWarum Palantir ein Schweizer Online-Medium verklagt
Lesezeit: 3 Min.
Die US-amerikanische Softwarefirma widerspricht Recherchen von „Republik“ – die treffen das Unternehmen zu einem heiklen Zeitpunkt.
Öffentlich-rechtliches Kulturradio:Der Abholservice
Über die Reform des Kultursenders Bayern 2 wurde vorab heftig gestritten. Was ist da eigentlich inzwischen zu hören? Eine Programmbeobachtung.
Lesen Sie mehr zum Thema