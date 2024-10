„Warum so unnett?“

Von Jonas Wengert

In Berlin findet an diesem Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, eine Großdemonstration statt. Organisiert hat sie eine Initiative, die sich auf die Fahnen schreibt, mehr als alle anderen für Frieden einzutreten. Der Protest richtet sich gegen die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, gegen deutsche Waffenlieferungen, gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen. Angemeldet sind 30 000 Teilnehmer. Eine der Rednerinnen: BSW-Chefin Sahra Wagenknecht.