"Viele Jahre hatte er keine Ahnung, dass in seinem Inneren mindestens acht verschiedene Persönlichkeiten lebten": Oscar Isaac über seine Rolle als "Moon Knight".

Oscar Isaac spielt in der Marvel-Serie "Moon Knight" gleich drei Rollen, eine finsterer als die andere. Ein Gespräch über Helden mit Persönlichkeitsstörung, millionenschwere Blockbuster und Latino-Rollenklischees.

Interview von Anke Sterneborg

Nach WandaVision, Hawkeye und Co. ist Moon Knight die nächste Marvel-Miniserie, in der die Superhelden immer ein bisschen intimer und selbstironischer daherkommen. Genau das Richtige für Oscar Isaac, der schon aus anderen Science Fiction- und Comic-Franchises wie Star Wars und X-Men das menschliche Element herausgekitzelt hat. Wie bei anderen Presse-Events erscheint er auch in Berlin im sehr coolen anthrazitfarbenen Männerrock. Warum auch nicht.