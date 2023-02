Steht in der Kritik wegen angeblicher Einflussnahme auf den ORF Niederösterreich: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Der ORF ist unter Druck wegen allzu großer Nähe zwischen ÖVP und dem Sender in Niederösterreich. Nun muss der Landesdirektor gehen.

Von Cathrin Kahlweit

Der Journalist Robert Ziegler geht jetzt erst mal länger auf Urlaub. Zuvor hat der 57-Jährige dem Intendanten des ORF am Donnerstagabend aber noch seinen Rücktritt als Landesdirektor des Senders in Niederösterreich angeboten, und der hat ihn umgehend angenommen - mit einiger Erleichterung, wie unterstellt werden darf. Denn das erspart Zieglers Chef, Roland Weißmann, der 2021 auf einem ÖVP-Ticket in sein Amt als Generaldirektor gekommen war, eine womöglich peinliche Auseinandersetzung. Darüber, ob er einen ÖVP-nahen Kollegen dem höchsten Entscheidungsgremium im öffentlich-rechtlichen Sender, dem wiederum ÖVP-dominierten Stiftungsrat, zur Abwahl vorschlägt.