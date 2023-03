Von Alexandra Föderl-Schmid

Susanne Raab trägt den Titel Medienministerin in Österreich, medial präsent ist die Politikerin der konservativen ÖVP nur sehr selten. Am Donnerstag hatte sie jedoch gleich zwei Auftritte: Gemeinsam mit Sigrid Maurer, der deutlich weniger öffentlichkeitsscheuen Chefin der grünen Parlamentsabgeordneten und Koalitionspartnerin, präsentierte sie eine Haushaltsabgabe. Dieses Modell soll die bisherige Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich ersetzen. Am späten Abend verkündete Raab dann als Studiogast in der Nachrichtensendung ZiB2: "Ich habe meine Hausaufgaben gemacht." Sie habe "alles weggeräumt, was wegzuräumen war".