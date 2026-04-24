Dass an dieser Sitzung im ORF nichts alltäglich ist, zeigt schon das Schild, das neben der roten Tür zum Besprechungsraum aufgestellt wurde. „Sagen, was ist“, steht da, darunter der Hinweis auf eine „neue Meldestelle bei Machtmissbrauch“ und auf einen Leitfaden für den Umgang mit sexueller Belästigung. Das sind dann auch die Themen, mit denen sich der Stiftungsrat, das Kontrollgremium des ORF, am Donnerstagnachmittag befassen musste. Denn was den ORF seit Wochen bewegt, ist nicht etwa der Eurovision Song Contest, den er im Mai ausrichtet, oder die Umstrukturierung, die die österreichische Bundesregierung für den öffentlich-rechtlichen Sender plant. Sondern mutmaßliches Fehlverhalten an allerhöchster Stelle im eigenen Haus.