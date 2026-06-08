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ÖsterreichIst das eine unabhängige Wahl?

Lesezeit: 6 Min.

Fünf Bewerber für die Nachfolge an der Spitze des ORF, von links: Petra Höfer, Markus Breitenecker, ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer, Clemens Pig, Johannes Larcher.
Fünf Bewerber für die Nachfolge an der Spitze des ORF, von links: Petra Höfer, Markus Breitenecker, ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer, Clemens Pig, Johannes Larcher. Imago

Der ORF soll nach dem unrühmlichen Abgang von Roland Weißmann eine neue Führung bekommen. Doch dass die Politik sich offenbar einmischt, erinnert viele an eine schlechte, alte Zeit.

Von Verena Mayer, Wien

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Dass die Wahl eines Fernsehintendanten ein ganzes Land bewegt, kommt nicht oft vor. In Österreich aber gibt es seit Monaten kaum ein anderes Thema als die Frage, wer demnächst den österreichischen Rundfunk (ORF) leiten soll. Das liegt daran, dass der letzte ORF-Generaldirektor äußerst unwürdig aus dem Amt geschieden ist. Roland Weißmann musste Anfang März zurücktreten, nachdem ihm eine Mitarbeiterin sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte und belegen konnte, dass Weißmann ihr unter anderem Chatnachrichten mit sexuellen Inhalten geschickt hatte. Weißmann bestreitet den Vorwurf der Belästigung, er habe mit der Mitarbeiterin in einem einvernehmlichen und wechselseitigen Verhältnis gestanden.

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