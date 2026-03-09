Zum Hauptinhalt springen

ORF„Null Toleranz für schlechtes Verhalten“

Lesezeit: 3 Min.

Roland Weißmann war seit August 2021 Generaldirektor des ORF. Das Foto zeigt ihn nach seiner Wahl 2017 zum Vizefinanzdirektor des öffentlich-rechtlichen Senders.
Roland Weißmann war seit August 2021 Generaldirektor des ORF. Das Foto zeigt ihn nach seiner Wahl 2017 zum Vizefinanzdirektor des öffentlich-rechtlichen Senders. Roland Schlager/picture alliance/dpa/APA

Der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann tritt nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurück, die er bestreitet. Der Fall trifft den österreichischen Rundfunk im schlechtesten Moment.

Von Verena Mayer, Wien

Dass der Intendant oder Vorsitzende einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt von einem Tag auf den anderen zurücktritt, passiert eher selten. Der Fall des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann dürfte aber besonders ungewöhnlich sein. Montagmorgen gab der ORF in einer Presseaussendung bekannt, dass Weißmann mit sofortiger Wirkung zurücktrete. Der Grund: In den vergangenen Tagen habe eine ORF-Mitarbeiterin „Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben“. Der 57-jährige Weißmann, der eine jahrzehntelange Karriere beim ORF hinter sich hat, weist die Vorwürfe durch seinen Anwalt zurück.

Zur SZ-Startseite

Öffentlich-Rechtliche
:Schweizer stimmen gegen Senkung des Rundfunkbeitrags

62 Prozent der Stimmberechtigten lehnen eine Senkung des Rundfunkbeitrags ab. Die Debatte über die Finanzierung dürfte damit nicht beendet sein.

Von Thore Rausch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite