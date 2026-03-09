Dass der Intendant oder Vorsitzende einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt von einem Tag auf den anderen zurücktritt, passiert eher selten. Der Fall des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann dürfte aber besonders ungewöhnlich sein. Montagmorgen gab der ORF in einer Presseaussendung bekannt, dass Weißmann mit sofortiger Wirkung zurücktrete. Der Grund: In den vergangenen Tagen habe eine ORF-Mitarbeiterin „Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben“. Der 57-jährige Weißmann, der eine jahrzehntelange Karriere beim ORF hinter sich hat, weist die Vorwürfe durch seinen Anwalt zurück.