Dass der Intendant oder Vorsitzende einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt von einem Tag auf den anderen zurücktritt, passiert eher selten. Der Fall des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann dürfte aber besonders ungewöhnlich sein. Montagmorgen gab der ORF in einer Presseaussendung bekannt, dass Weißmann mit sofortiger Wirkung zurücktrete. Der Grund: In den vergangenen Tagen habe eine ORF-Mitarbeiterin „Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben“. Der 57-jährige Weißmann, der eine jahrzehntelange Karriere beim ORF hinter sich hat, weist die Vorwürfe durch seinen Anwalt zurück.
Der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann tritt nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurück, die er bestreitet. Der Fall trifft den österreichischen Rundfunk im schlechtesten Moment.
Von Verena Mayer, Wien
