Als Alysa Liu am Donnerstagabend in einer umwerfenden Kür zu Donna Summers „MacArthur Park“ zu Gold lief, blieb alles unverfänglich. Daniel Weiss, ehemals selbst Eisläufer und nun Kommentator für die ARD, war mit Leidenschaft am Mikrofon dabei, als die 20-jährige US-Amerikanerin Sprung um Sprung meisterte. „Sie ist so eine tolle Persönlichkeit“, sagte er nach dem Lauf. „Ich habe sie eine Rebellin genannt, und das bleibt auch so.“