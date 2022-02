Von Holger Gertz

Gerade hatten sie im Ersten einen Film über den Fall der Russin Kamila Walijewa, beste Eiskunstläuferin der Welt. Sie lief nicht geschminkt und im Wettkampfkleid, es war nur Training, da trug sie schwarze Klamotten, sie sah dünn darin aus und so jung, wie sie ist. Kamila Walerjewna Walijewa ist 2006 geboren, so steht es im Teilnehmerverzeichnis der Spiele, man muss zweimal hinschauen. Tatsächlich, 2006. "Hobbys: Tanzen, Malen, ihr Hund Liova." Ein Kind, im Zentrum einer Dopingdebatte. Positiv getestet auf ein Medikament, das die Durchblutung im Herzen ankurbelt: Mit so was experimentieren Dopingärzte, vielleicht kann eine Eisläuferin dann irgendwann nicht nur Vierfach-Sprünge vorführen, vielleicht geht irgendwann auch sechsfach.