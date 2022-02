Olympia-Kolumne "Geschlossene Gesellschaft":Zuschauer oder Kilos

Von Holger Gertz

Schöner Satz von Loriot: "Jeder Säugling sollte sich so früh wie möglich mit einem Fernsehgerät beschäftigen, denn später hat er ja auch nichts anderes." Trifft immer noch und besonders auf Säuglinge zu, die im Sinn haben, irgendwann in den Dienst des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu treten. Dort hat der Fernseher - mit seinen digitalen Varianten - sinngebende Kraft, Hauptsache die Quote stimmt. Die Olympier sind Angehörige des zählenden Volkes, sie zählen Medaillen, sie zählen Zuschauer. Sie zählen mit einer Hingabe, mit der seit Graf Zahl in der Sesamstraße niemand mehr gezählt hat. Der zählte Äpfel, zählte Kühe.