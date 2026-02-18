Zum Hauptinhalt springen

ItalienDer Senderchef, der nicht mehr ans Mikro darf

Lesezeit: 2 Min.

Paolo Petrecca, 61, arbeitet seit 2001 für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Seine Nähe zur Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist bekannt.
Paolo Petrecca, 61, arbeitet seit 2001 für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Seine Nähe zur Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist bekannt. (Foto: Maria Laura Antonelli/Avalon/Imago)

Paolo Petrecca, Leiter von Rai Sport, kommentierte die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Fernsehen. Das war ein solches Desaster, dass sein Vizechef die Abschlussfeier übernimmt – und viele fragen, warum er überhaupt im Amt bleibt.

Von Elisa Britzelmeier

Wenn am Sonntag die Olympischen Spiele in Italien enden, wird die Abschlussfeier live im Fernsehen übertragen, aus der Arena in Verona. Der Chef des öffentlich-rechtlichen Senders Rai Sport, Paolo Petrecca, darf dann allerdings nicht mehr ans Mikrofon. Petrecca war einer der Kommentatoren der Eröffnungsfeier, und er machte dabei dermaßen viele Fehler, dass in Italien tagelang Diskussionen folgten. „Eine Blamage“, befand etwa die Gewerkschaftsvertretung der Rai-Beschäftigten.

Zur SZ-Startseite

MeinungItalien
:Ein Land im Olympia-Fieber? Geht so

SZ PlusKommentar von Elisa Britzelmeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite