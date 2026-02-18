Wenn am Sonntag die Olympischen Spiele in Italien enden, wird die Abschlussfeier live im Fernsehen übertragen, aus der Arena in Verona. Der Chef des öffentlich-rechtlichen Senders Rai Sport, Paolo Petrecca, darf dann allerdings nicht mehr ans Mikrofon. Petrecca war einer der Kommentatoren der Eröffnungsfeier, und er machte dabei dermaßen viele Fehler, dass in Italien tagelang Diskussionen folgten. „Eine Blamage“, befand etwa die Gewerkschaftsvertretung der Rai-Beschäftigten.