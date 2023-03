Der französische Journalist Olivier Dubois spricht zu Journalisten, als er am 20. März 2023, fast zwei Jahre nach seiner Entführung, auf dem internationalen Flughafen der nigrischen Hauptstadt Niamey ankommt.

Olivier Dubois wurde am Montag freigelassen, nachdem er im April 2021 in Mali von Dschihadisten entführt wurde.

Von Léonardo Kahn

711 Tage. So lange bangten die Angehörigen, Freunde und Kollegen um den Journalisten Olivier Dubois und hofften auf seine Rückkehr. Der Korrespondent, der unter anderem für die französische Tageszeitung Libération und für die Zeitschriften Le Point und Jeune Afrique von der Sahel-Zone aus berichtete, wurde in Mali von Dschihadisten entführt. Am Montag, den 20. März, hat das Warten ein Ende gefunden.