Etwas irritierend ist es schon, wenn das „heute journal“ kurz vor 22 Uhr meldet, dass Olaf Scholz am nächsten Morgen in Neu-Delhi erwartet werde, wo er auf Plakaten bereits auf Deutsch mit „Herzlich willkommen Herr Olaf Scholz“ begrüßt wird, der Bundeskanzler nach dem Ende der Nachrichten aber seelenruhig, wenn auch mit stark geröteten Lidern, in einem Berliner Studio sitzt und sich unter der immergrünen Talkshow-Überschrift „ Deutschland in der Krise“ der wenig freundlichen Frage stellen muss: „Was kann Olaf Scholz noch erreichen?“

Ein Vierteljahrhundert verbringt Maybrit Illner inzwischen damit, Krisen, Katastrophen und den meist erfreulich langweiligen politischen Alltag in Berlin zu verhandeln. Sie hat angefangen, als Joschka Fischer und Gerhard Schröder die erste rotgrüne Regierung bildeten und in den jugoslawischen Krieg zogen. Danach kam Angela Merkel, es kam die Finanzkrise, die AfD und Corona. So hat sie es auf die tausendste Sendung gebracht, die nicht extra gefeiert, aber mit einem Einzelgespräch mit dem amtierenden Bundeskanzler gebührend begangen wurde.

Kommendes Jahr im September sind die Bundestagswahlen geplant, die bunte Koalition aus SPD, Grünen und der FDP ächzt sich so durch, niemand kann sich mehr vorstellen, dass die SPD noch einmal den Kanzler stellt. Maybrit Illner konfrontierte Scholz also ausgiebig mit den grottenschlechten Umfragewerten, die ihm aber offenbar nichts anhaben können. Natürlich sei es „überhaupt nicht gut, wie es läuft“, das liege auch an den „Seitenkommentaren“, gleichwohl werde er alles – die deutsche Sprache ist berühmt für ihre ausladenden Prädikate - „irgendwie gut hinzukriegen versuchen“.

In seiner unnachahmlich olafscholzigen Art sprach Scholz von seiner Verantwortung, und dass es nicht sein Stil sei, „sich in die Büsche schlagen“. Er werde weiter „die Dinge tun“, „die ich richtig finde“. Diese Dinge sind bekannt: Wumms und Doppelwumms beziehungsweise Investitionsförderung, Mindestlohn, Rückführung, Rentensicherung. Mittendrin entschlüpfte dem übermüdeten Kanzler ein Bekenntnis: Es sei seine „philosophische Überzeugung, dass wir zur Arbeit geboren sind“. Er will dafür sorgen, dass alle Arbeit haben.

Das so gelassen geführte Gespräch - schon wieder vom nächsten Seitenkommentar überholt

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine wurde selbstverständlich auch verhandelt. „Ich glaube, dass wir sehr ernst sein müssen, dann kriegt man das auch beendet.“ Mittelstreckenwaffenstationierung in Deutschland ja, Taurus für die Ukraine nein, sie soll aber nicht kapitulieren müssen.

Diese Sendung sei, wie nach einer knappen halben Stunde vorsichtshalber eingeblendet wurde, „vorher aufgezeichnet“ worden. Aller Vermutung nach saß der Kanzler, als er mit Maybrit Illner zu sehen war, bereits in der Maschine nach Indien. Wenn er nicht sofort einschlief und im Flugzeug das ZDF empfangen konnte, dann hätte er im „heute journal“ noch seinen Vizekanzler Robert Habeck erleben können, der bereits in Neu-Delhi angekommen war und den Indern „Waffen zur Selbstverteidigung“ versprach. Er hätte auch Christian Lindner sehen können, der im gleichen „heute journal“ per Satellit in Washington interviewt wurde und beklagte, dass es am „Einvernehmen in der Regierung“ mangele und die respektiven Vorschläge von Olaf Scholz und Robert Habeck zur Investitionsförderung in der deutschen Wirtschaft nicht mit ihm abgestimmt worden seien.

Maybrit Illner und Olaf Scholz erschienen erst um 22 Uhr 10 im Programm, als ihr so gelassen geführtes Gespräch schon wieder vom nächsten Seitenkommentar überholt war. Auch das Interview mit Lindner war vorher aufgezeichnet worden, aber erst um 21 Uhr deutscher Zeit. So konnten Illner und Scholz nicht mehr auf einen Bundesfinanzminister reagieren, dem immer weniger am Einvernehmen in der Koalition liegt und immer mehr an einem raschen Absprung. Als er die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung kommentierte, erklärte Lindner, es wachse die „Dringlichkeit für eine wirtschaftspolitische Wende“. Mit ähnlicher Dringlichkeit hatte die FDP 1982 eine wirtschaftspolitische Wende eingeleitet, weil Otto Graf Lambsdorff das koalitionäre Einvernehmen leid war und er zusammen mit Hans Dietrich Genscher von Helmut Schmidt (SPD) zu Helmut Kohl (CDU) wechselte. Scholz vielleicht nicht, aber Lindner kann da noch einiges erreichen.

Das Schöne ist, dass Olaf Scholz nicht nur Bundeskanzler ist, sondern ein noch viel besserer Rezensent. Er bleibt nicht die halbe Nacht auf, um die Antworten des Kanzlers auf die Fragen Maybrit Illners zu sortieren, Ausflüchte und Abschweifungen zu registrieren und diese tausendste „Maybrit Illner“ innerhalb der Geschichte der Talkshow angemessen einzuordnen, sondern bewertet gleich selber, wie das bei „Maybrit Illner“ so lief: „Wir haben hier sehr sorgfältig diskutiert.“ Beim Abspann schenkte sich der Bundeskanzler ein Glas Wasser ein, dann musste er zum Flieger, die Dinge regeln.