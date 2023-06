Von Nils Minkmar

Es gibt Regierungschefs, die den Bürgerinnen und Bürgern, die ihnen Vertrauen ausgesprochen und Macht übertragen haben, ein Rätsel bleiben. Der einstige französische Staatspräsident François Mitterrand war so einer: Seine Amtszeit währte von 1981 bis 1995, aber danach waren Hunderte Bücher und Dutzende Filme nötig, um den Franzosen nahezubringen, wer der Mann war. Am Fall Ronald Reagan verzweifelte sogar sein designierter Biograf und schrieb stattdessen einen Roman. Hierzulande gab es so eine Sphinx an der Spitze seit 1945 nicht, alle gaben sich als Biederfrau und Biedermann. Ihre Liebe, ihr Luxus und ihre Droge: die Arbeit. Deutschland eben.