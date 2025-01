ARD-Morgenmagazin:Treffen sich ein Konditor und ein Kanzler

Im ARD-Morgenmagazin stellen sich Spitzenpolitiker den Fragen von Bürgern. Was also sagt Olaf Scholz zum Brezel-Preis? Und kann das Format überhaupt funktionieren?

Von Alexander Menden

Etwas „Besonderes“ habe sich das ARD-Morgenmagazin ausgedacht, kündigt Moderator Sven Lorig am Dienstagmorgen das neue Format „Sechs Minuten für meine Stimme“ an. Dessen Prinzip ist einfach: Im Verlauf der Woche stellen sich Spitzenpolitiker aller im Bundestag vertretenen Parteien im Berliner Studio den Fragen „ganz normaler Wähler, aus verschiedenen Berufsgruppen, in verschiedensten Lebenssituationen“.