Eine gute Fernsehserie ist immer auch Familienersatz. „The Paper“ ist so eine, mit einem Ensemble aus Figuren, die einem schon in der zweiten Folge vertraut vorkommen. Erzählt wird die Geschichte der fiktiven Lokalzeitung Toledo Truth Teller im Provinzstädtchen Toledo, Ohio. Der jugendfrische neue Chefredakteur Ned Sampson will sie vom Anzeigenblättchen zurück zu ihrer alten Größe führen. Da gibt es keine Helden, nur wackere Kämpfer gegen den Abstieg einer Industrie ins Aus. Das scheint nah. Die Zeitung gehört zur Papierfirma.
Spin-off von The OfficeHoffnungsvoll altmodisch
Die Serie „The Paper“ erzählt die Geschichte vom Kampf einer Provinzzeitung gegen das drohende Aus - und schafft es, Bürosatire und herzerwärmende Charaktere zu versöhnen
Von Andrian Kreye
