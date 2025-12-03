Zum Hauptinhalt springen

„Tatort“ WienWir sind die Neuen

Lesezeit: 1 Min.

Werden bald im Wiener „Tatort“ Morde aufklären: Miriam Fussenegger und Laurence Rupp.
Werden bald im Wiener „Tatort“ Morde aufklären: Miriam Fussenegger und Laurence Rupp. (Foto: Thomas Ramstorfer/ORF/APA/dpa)

Das ikonische Wiener „Tatort“-Duo macht Schluss – auf eigenen Wunsch. Und der ORF präsentiert mit Miriam Fussenegger und Laurence Rupp ein neues Ermittlerteam.

Von Gerhard Fischer

Bald 15 Jahre ist es nun her, dass dem einsamen Wiener Mordermittler Major Moritz Eisner eine Kollegin namens Bibi Fellner zur Seite gestellt wurde, was sich als fulminanter Glücksfall erweisen sollte. Denn so entstand das Fernseh-Traumpaar Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer.

