"In letzter Zeit hatten wir unterschiedliche Sichtweisen hinsichtlich unserer Möglichkeiten am Markt", hießt es vom "Standard" zur Begründung der Trennung von Martin Kotynek.

Von Cathrin Kahlweit

Ein Disclaimer vorab: Martin Kotynek war mal Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Dann war er an der Stanford University, und danach stellvertretender Chefredakteur bei Zeit Online. Eine steile Karriere. Mit gerade mal 34 wurde er nämlich Chefredakteur der Tageszeitung Standard in seiner Heimatstadt Wien. Nun, sechs Jahre später, geht er wieder. Und betont am Telefon wieder und wieder, das geschehe in bestem Einvernehmen mit den Herausgebern, mit Standard-Gründer Oscar Bronner und dessen Sohn und Geschäftsführer, Alexander Mitteräcker. Man scheide als Freunde.