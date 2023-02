Von Cathrin Kahlweit

Das Buch, sagt er, komme zur Unzeit, und eigentlich sei er auch gar kein Typ für die erste Reihe. Ein Interview zu geben, fühle sich daher für ihn "irgendwie komisch" an. Und fast ist man geneigt, dem PR-Profi das zu glauben. Ist Gerald Fleischmann also wirklich nervös, als er in einem Wiener Kaffeehaus zu einem Interviewmarathon mit jenen Medien empfängt, denen er sonst politische Botschaften mundgerecht andient? Oder einfach nur ein besonders geschickter Kommunikator in eigener Sache, die viele Jahre lang immer auch die Sache der Österreichischen Volkspartei war - und ist?