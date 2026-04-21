Man wird das Mannheimer Gerichtsverfahren als einen Probelauf ansehen müssen – für eine gerichtliche Aufgabe ganz neuer Art. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hatte nämlich zu prüfen, ob das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, namentlich des Südwestrundfunks, hinreichend vielfältig und ausgewogen sei. Oder ob es sich dabei um Einheitsbrei handle, um Journalismus mit politischer Schlagseite, der die größte Oppositionspartei im Bundestag nicht angemessen berücksichtige, die AfD. So hatten es sieben Beitragskläger gesehen.