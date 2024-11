Von Lara Marmsoler

„Warum die Fernsehbranche zur Wüste zu werden droht“, mit diesen Worten ist ein Appell der Initiative Fair Film an die öffentlich-rechtlichen Sender überschrieben. Der Zusammenschluss von mehr als 30 Filmverbänden klagt gekürzte Budgets, prekäre Arbeitsbedingungen am Set und die ausbleibende Reaktion vonseiten der Politik an. An den Produktionsbedingungen für die Programminhalte von ARD und ZDF müsse sich dringend etwas ändern.