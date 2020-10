Die Programmdirektorin des MDR wechselt am 1. Februar an die Spitze des Bayerischen Rundfunks.

Von Claudia Tieschky

Katja Wildermuth ist neue Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Die 55-jährige Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks wurde am Donnerstag vom Rundfunkrat zur Nachfolgerin von Ulrich Wilhelm gewählt. Wildermuth bekam 38 der 48 Stimmen. Sie tritt ihr Amt am 1. Februar 2021 an.

Am Donnerstagnachmittag hatte die Wahl eine Nachfolgerin oder einen Nachfolgers für BR-Intendant Ulrich Wilhelm begonnen. Corona-bedingt allerdings nicht im Funkhaus nahe dem Hauptbahnhof, wo der Rundfunkrat üblicherweise in einem holzgetäfelten Saal tagt. Man hatte sich, um alle Abstandsregeln einhalten zu können, auf dem BR-Gelände in Unterföhring getroffen, im Norden Münchens, in Nachbarschaft von Pro Sieben Sat 1 und dem ZDF-Studio München. Katja Wildermuth vom MDR und BR-Verwaltungsdirektor Albrecht Frenzel galten als Favoriten. Dritter Bewerber um das Amt war Christian Vogg, Leiter Dokumentation/Archive und "Chief Data Officer" beim Schweizerischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Nach zehn Jahren als Intendant tritt Ulrich Wilhelm nicht mehr für eine dritte Amtszeit an. Er scheidet Ende Januar 2021 aus. Dazu habe er sich nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens entschlossen, teilte Wilhelm im Juli mit.

Seit der Rundfunkrat daraufhin am 17. September die Namen der drei von den Gremienmitgliedern vorgeschlagenen Personen bekannt gegeben hatte, war klar, dass die Chancen gut dafür stehen, dass an der BR künftig von einer Frau geführt werden könnte könnte.

Das war von vielen Seiten zum Ziel erklärt worden. Im Rundfunkrat hatte sich eine Gruppe zusammengefunden, für die die Grünen-Abgeordnete Sanne Kurz als Wortführerin auftrat. Und offenbar wurden im Vorfeld sehr viele Gespräche mit möglichen Kandidatinnen in ganz Deutschland geführt. Am Ende kam nur Katja Wildermuth auf die Liste, Strategie war, sich hinter einer Kandidatin zu versammeln. Dass neben dem Außenseiter Vogg auch ein BR-interner Bewerber antreten würde, hat dann einige überrascht: Dass Albrecht Frenzel, der Verwaltungsdirektor des Senders, ins Rennen ging, machte die Wahl am Donnerstag auf jeden Fall zumindest ein klein bisschen spannender.

Am Ende war es eine glatte Sache - Wildermuth wurde bereits im ersten Wahlgang gewählt.