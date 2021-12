Bild TV liegt wegen übernommener Fernsehbilder offenbar schon länger als bisher bekannt mit öffentlich-rechtlichen Sendern im Clinch. Neben dem Streit mit ARD und ZDF um Bilder von der Berliner Runde am Wahlabend ging bereits vorher der WDR juristisch gegen Springer vor. Denn die Sendung Bild Live habe im vergangenen Mai ungenehmigt Material vom WDR-Europaforum übernommen.

Der WDR habe in der Sache einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Berlin gestellt, erklärte die Rundfunkanstalt. "Nach Abgabe einer Unterlassungserklärung seitens Springer konnte die Streitigkeit beigelegt werden." Ein Sprecher des Landgerichts Berlins bestätigte die Informationen. Axel Springer wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern. Das in diesem Fall ungenehmigt übernommene Live-Material stammte nach WDR-Angaben von einer Veranstaltung mit Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet beim WDR-Europaforum am 20. Mai.

Wegen nicht genehmigter Übernahmen von Inhalten auf Bild TV führen auch ARD und ZDF eine juristische Auseinandersetzung mit Springer. Ende September hatten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender bekanntgegeben, dass Bild TV einen 13-minütigen Ausschnitt aus der Berliner Runde vom Wahlabend ungenehmigt gezeigt habe. Da es sich um eine gemeinsame Sendung von ARD und ZDF handelt, gehen beide Sender gemeinsam gegen Bild TV vor. Das Landgericht Köln hatte Bild TV Anfang November im einstweiligen Verfügungsverfahren die Nutzung der Inhalte aus der Berliner Runde verboten. Das Landgericht Berlin will am 9. Dezember über den Eilantrag des Senderverbundes verhandeln.

Der Fernsehsender Bild TV ist seit dem 22. August dieses Jahres auf Sendung. Zentrales Programmangebot ist die News-Show Bild Live, die von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr gesendet wird. Zuvor existierte das Nachrichtenformat als Livestream.