Jetzt muss auch ihr kleiner Schreibtisch weg. Die Redaktion hat ihn immer in Ehren gehalten, seit ihrer Ermordung vor 20 Jahren. Wo Anna Politkowskaja gearbeitet hat, liegen unter einer Glasplatte noch die Titelblätter aus den Tagen nach ihrem Tod. Politkowskaja ist die bekannteste Journalistin der Nowaja Gaseta gewesen, fünf weitere Mitarbeiter sind ebenfalls getötet worden. Porträts von ihnen hängen in einer Ecke hinter dem Konferenztisch über einer Nowaja-Gaseta-Fahne. Aufgegeben hat Russlands investigativ arbeitende Zeitung nie, trotz aller Einschüchterungsversuche, Angriffe und Schikanen der russischen Behörden. Jetzt muss sie es doch. „Am 9. November werden wir in unserem Haus, in dem wir seit 30 Jahren leben, das Licht ausschalten, die Server abschalten und wegziehen“, schreibt die Nowaja Gaseta in einer Erklärung auf ihrer Internetseite: „Die Zeitung existiert nicht mehr.“