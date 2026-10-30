Zum Hauptinhalt springen

RusslandZuletzt war der Chefredakteur verhaftet worden

Lesezeit: 2 Min.

Titelblatt der „Nowaja Gaseta“.
Titelblatt der „Nowaja Gaseta“.
Foto: Vladimir Gerdo/IMAGO/ITAR-TASS

Die „Nowaja Gaseta“ war berühmt dafür, eine der unerschrockensten Zeitungen Russlands zu sein – nun hat sie dem Druck von staatlicher Repression und Zensur nicht länger standgehalten und ihr Erscheinen eingestellt.

Von Frank Nienhuysen

SZ bei Google bevorzugen

Jetzt muss auch ihr kleiner Schreibtisch weg. Die Redaktion hat ihn immer in Ehren gehalten, seit ihrer Ermordung vor 20 Jahren. Wo Anna Politkowskaja gearbeitet hat, liegen unter einer Glasplatte noch die Titelblätter aus den Tagen nach ihrem Tod. Politkowskaja ist die bekannteste Journalistin der Nowaja Gaseta gewesen, fünf weitere Mitarbeiter sind ebenfalls getötet worden. Porträts von ihnen hängen in einer Ecke hinter dem Konferenztisch über einer Nowaja-Gaseta-Fahne. Aufgegeben hat Russlands investigativ arbeitende Zeitung nie, trotz aller Einschüchterungsversuche, Angriffe und Schikanen der russischen Behörden. Jetzt muss sie es doch. „Am 9. November werden wir in unserem Haus, in dem wir seit 30 Jahren leben, das Licht ausschalten, die Server abschalten und wegziehen“, schreibt die Nowaja Gaseta in einer Erklärung auf ihrer Internetseite: „Die Zeitung existiert nicht mehr.“

Zur SZ-Startseite

Fernsehen
:Die Dramaturgie des Terrors

Die ARD verfilmt die Vorgeschichte des Attentats auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und vermengt dabei munter Fakt und Fiktion. Kann das gut gehen?

SZ PlusVon Moritz Baumstieger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite