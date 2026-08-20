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StreamingNovak Djokovic, ewig getrieben

Lesezeit: 3 Min.

Novak Djokovic brauchte dieses Gefühl: Ich gegen den Rest.
Novak Djokovic brauchte dieses Gefühl: Ich gegen den Rest. Amazon MGM Studios

Die Doku „Wolf im Winter“ versucht, das Tennis-Ausnahmetalent aus Belgrad zu erklären – und macht dessen Erfolg auch an seinem angeblich typisch serbischen eisernen Willen fest.

Von Gerald Kleffmann

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Kann ein Leben, das derart außergewöhnlich und facettenreich verlaufen ist, dass es aufgeschrieben eine Bibliothek füllen würde, in einen Film von nur 90 Minuten Länge passen? Die Antwort erübrigt sich von selbst. Natürlich geht das nicht, und ganz sicher wird das Jason Hehir gewusst haben, als er dieses ambitionierte Unterfangen übernommen hat. Der preisgekrönte amerikanische Regisseur vollendete jetzt ein Projekt, das 2016 noch unter ganz anderen Vorzeichen angekündigt worden war.

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Noch mehr Fußball-Dokus? Ja. Aber „Poldi“ und „Elf Helden – ein Albtraum“ zeigen, wann das Genre wirklich sehenswert ist: wenn nicht zu viel Gekicke darin vorkommt.

SZ PlusVon Moritz Baumstieger

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