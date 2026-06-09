Mindy Kaling ist in der amerikanischen Unterhaltungsbranche eine ziemlich große Nummer, was vorwiegend an der US-Version von „The Office“ liegt. Sie hat in vielen Folgen Kelly aus dem Kundenservice gespielt – angeheuert wurde sie für die Serie aber eigentlich als Autorin, sie hat die meisten Drehbücher geschrieben. Die neue Disney-Serie „Not Suitable For Work“ ist eine Comedy-Show über Berufsanfänger; und davon ist sie, seit zwanzig Jahren im Geschäft, schon ziemlich weit weg. Es ist ganz ehrenwert, wenn sie sagt, die Idee dabei sei gewesen, mit den Vorurteilen gegenüber der sogenannten Gen Z aufzuräumen, denn die habe sie gar nicht als arbeitsscheu und Smartphone-abhängig kennengelernt. Nach den ersten fünf von neun Folgen „Not Suitable For Work“ steht aber die Frage im Raum, ob ihr Bild von dieser Generation wesentlich schmeichelhafter ist.