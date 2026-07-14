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DebatteNormaler geht es gar nicht

Lesezeit: 4 Min.

Deutschland im Jahre 1968: Während Teile der Jugend offenbar den Verstand verlieren, erholt sich die wackere und noch breite Mitte beim Abhängen und Rasenmähen. Der kleine Jasper von Altenbockum ist zu dieser Zeit sechs Jahre alt.
Deutschland im Jahre 1968: Während Teile der Jugend offenbar den Verstand verlieren, erholt sich die wackere und noch breite Mitte beim Abhängen und Rasenmähen. Der kleine Jasper von Altenbockum ist zu dieser Zeit sechs Jahre alt. Gerhard Leber/Imago stock & people

Glückliche Eltern, musizierende Kinder, Gottesdienst nicht nur an den Feiertagen und „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“: Wie man sich bei der FAZ „hart arbeitende Leute“ vorstellt. Und wie nicht.

Von Stefan Niggemeier

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Jasper Philipp Hans von Altenbockum entstammt, wie man seinem Wikipedia-Eintrag entnehmen kann, einer Stammlinie des westfälischen Adelsgeschlechtes Altenbockum. Er hat in Tübingen, Berlin und Münster studiert, in den USA seinen Master gemacht und in Münster promoviert, arbeitet seit 1989 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, seit vielen Jahren in leitenden Positionen. Es ist nicht unbedingt das, was man eine durchschnittliche oder gar gewöhnliche Biografie nennen würde, aber Altenbockum empfindet sich als normal.

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