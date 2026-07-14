Glückliche Eltern, musizierende Kinder, Gottesdienst nicht nur an den Feiertagen und „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“: Wie man sich bei der FAZ „hart arbeitende Leute“ vorstellt. Und wie nicht.

Jasper Philipp Hans von Altenbockum entstammt, wie man seinem Wikipedia-Eintrag entnehmen kann, einer Stammlinie des westfälischen Adelsgeschlechtes Altenbockum. Er hat in Tübingen, Berlin und Münster studiert, in den USA seinen Master gemacht und in Münster promoviert, arbeitet seit 1989 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, seit vielen Jahren in leitenden Positionen. Es ist nicht unbedingt das, was man eine durchschnittliche oder gar gewöhnliche Biografie nennen würde, aber Altenbockum empfindet sich als normal.