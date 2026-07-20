Hat das ZDF bei der Ausladung von Danger Dan aus der „Anstalt“ einen Fehler gemacht? Ja, sagt Intendant Norbert Himmler. Wie der Sender den Eklat nun aufzuarbeiten versucht.

Weniges im deutschen Fernsehen sorgt so beständig für Aufregung wie seine Satiresendungen, in ganz unterschiedlich gelagerten Fällen. Jan Böhmermann mit dem „ZDF Magazin Royale“ und der Frage, ob sein satirischer Recherchejournalismus immer ausreichend recherchiert ist. Dieter Nuhrs Pointe zum Thema Femizide, Lisa Eckhart in den WDR-„Mitternachtspitzen“ mit einer Figurenrede über geldgierige Juden. Felix Lobrecht in seinem ARD-Comedyspecial mit Witzen darüber, wie idiotisch doch Frauen sind. Freunde der Empörungskultur würden jetzt anfügen: Zum Glück ist das so. Wo, wenn nicht hier, sollten die „Grenzen des Sagbaren“, wie es dann immer heißt, ausgetestet werden?