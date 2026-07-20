Zum Hauptinhalt springen

Öffentlich-Rechtliche„Glauben Sie mir, in den Redaktionen gibt es fast jede Woche sehr grundsätzliche Diskussionen“

Lesezeit: 6 Min.

ZDF-Intendant Norbert Himmler äußert sich zum ersten Mal ausführlich zum Eklat bei der „Anstalt“.
ZDF-Intendant Norbert Himmler äußert sich zum ersten Mal ausführlich zum Eklat bei der „Anstalt“. ZDF und Tim Thiel

Hat das ZDF bei der Ausladung von Danger Dan aus der „Anstalt“ einen Fehler gemacht? Ja, sagt Intendant Norbert Himmler. Wie der Sender den Eklat nun aufzuarbeiten versucht.

Von Aurelie von Blazekovic

SZ bei Google bevorzugen

Weniges im deutschen Fernsehen sorgt so beständig für Aufregung wie seine Satiresendungen, in ganz unterschiedlich gelagerten Fällen. Jan Böhmermann mit dem „ZDF Magazin Royale“ und der Frage, ob sein satirischer Recherchejournalismus immer ausreichend recherchiert ist. Dieter Nuhrs Pointe zum Thema Femizide, Lisa Eckhart in den WDR-„Mitternachtspitzen“ mit einer Figurenrede über geldgierige Juden. Felix Lobrecht in seinem ARD-Comedyspecial mit Witzen darüber, wie idiotisch doch Frauen sind. Freunde der Empörungskultur würden jetzt anfügen: Zum Glück ist das so. Wo, wenn nicht hier, sollten die „Grenzen des Sagbaren“, wie es dann immer heißt, ausgetestet werden?

Zur SZ-Startseite

Österreich
:Geh scheißen, Gegenwart

Kein Corona, kein Facebook, kein Handy: keine Probleme? Die Serie „Braunschlag 1986“ von David Schalko ist Balsam auf die Seelen aller, die an der modernen Welt verzweifeln, aber wissen, dass es früher auch nicht besser war.

SZ PlusVon Moritz Baumstieger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite