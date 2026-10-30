In der Apple-Serie „Nocturne“ ist ein privat tief vom Schicksal gezeichneter Cop einem psychopathischen Mörder auf der Spur. Der sitzt in der Psychiatrie, aber ist auch dort unheimlich gefährlich.

Der breitschultrige Kerl sitzt da wie ein Häufchen Elend. Dazu klingt seine Stimme kindlich, fast unbeholfen. Er kenne die Frauen auf den Fotos nicht, die ihm ein Cop beim Verhör zeigt. Auch von den beiden verschwundenen Kindern wisse er nichts. Der Cop verliert langsam die Geduld, während der Verdächtige seine Unschuld beteuert.