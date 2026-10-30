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StreamingIn den riesigen Wäldern der Seele

Lesezeit: 2 Min.

Jurek Walter (Stephen Graham) hat die Gabe, an Menschen heranzukommen. Sogar hinter Gittern.
Jurek Walter (Stephen Graham) hat die Gabe, an Menschen heranzukommen. Sogar hinter Gittern.
Dennis P. Mong Jr/Apple TV via AP

In der Apple-Serie „Nocturne“ ist ein privat tief vom Schicksal gezeichneter Cop einem psychopathischen Mörder auf der Spur. Der sitzt in der Psychiatrie, aber ist auch dort unheimlich gefährlich.

Von Florian Kaindl

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Der breitschultrige Kerl sitzt da wie ein Häufchen Elend. Dazu klingt seine Stimme kindlich, fast unbeholfen. Er kenne die Frauen auf den Fotos nicht, die ihm ein Cop beim Verhör zeigt. Auch von den beiden verschwundenen Kindern wisse er nichts. Der Cop verliert langsam die Geduld, während der Verdächtige seine Unschuld beteuert.

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Jördis Triebel
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