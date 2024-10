Von Carolin Gasteiger

Manchmal braucht es einen Rabbi. Nicht, um die Thora vorzulesen. Auch nicht, um die nächste Bar-Mizwa abzuhalten. Sondern für eine der reizendsten Rom-Coms des Jahres. Nobody wants this läuft seit Kurzem auf Netflix und setzt sich dort in den Charts fest. Im Mittelpunkt stehen ein Rabbi und eine Sex-Podcasterin – und anders als der Titel suggeriert, muss man festhalten: Alle wollen das.