Im Bahnhofskiosk wissen sie nichts von einer neuen „News-Zeitung“. So was haben wir nicht, sind sich die beiden Verkäufer sicher. Man ist schon fast wieder raus aus dem Laden, da rufen sie plötzlich und gestikulieren. Wie wird das buchstabiert? N, I, U, S! Moment. Einer geht nach hinten in den Vorratsraum, kommt mit einem Karton zurück. Es gibt sie doch, die neue „Wochenzeitung für Deutschland“.
Wochenzeitung „Nius“Frisch gedruckte rechte Wut
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Julian Reichelts „Nius“ gibt es jetzt auch auf Papier. Mit dabei: Gloria von Thurn und Taxis, ein vierseitiger Frauenteil und Wolfgang Kubicki, der als Gewinner gefeiert wird.
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