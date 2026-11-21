Im Bahnhofskiosk wissen sie nichts von einer neuen „News-Zeitung“. So was haben wir nicht, sind sich die beiden Verkäufer sicher. Man ist schon fast wieder raus aus dem Laden, da rufen sie plötzlich und gestikulieren. Wie wird das buchstabiert? N, I, U, S! Moment. Einer geht nach hinten in den Vorratsraum, kommt mit einem Karton zurück. Es gibt sie doch, die neue „Wochenzeitung für Deutschland“.