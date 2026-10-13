Eine Vermutung: Die Büro-Comedy hat ein Problem seit der Pandemie. Seit die Menschen, zumindest viele von ihnen, gar nicht mehr ihr halbes Leben in seelenlosen Offices und Amtsstuben vor flirrenden Bildschirmen sitzen und insgesamt viel weniger mit dem komischen Geruch in Kaffeeküchen und mit Problemen wie Druckerstau zu tun haben. Das Home-Office hat Büroflächen leer gefegt, und Menschen zu dauerhaften, nur noch digital interagierenden Einzelarbeitern gemacht.