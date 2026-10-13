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SerieStromberg, aber als Frau

Lesezeit: 3 Min.

Friederike Kempter als neue Chefin  im Berliner Bürgeramt Ronja Keller.
Friederike Kempter als neue Chefin  im Berliner Bürgeramt Ronja Keller.
Sofia Velasquez/ZDF

Die ZDF-Mockumentary „Nine to Five“ hat eine weibliche Variante des Horror-Chefs erschaffen – und setzt sie ins Berliner Bürgeramt. Gute Idee.

Von Aurelie von Blazekovic

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Eine Vermutung: Die Büro-Comedy hat ein Problem seit der Pandemie. Seit die Menschen, zumindest viele von ihnen, gar nicht mehr ihr halbes Leben in seelenlosen Offices und Amtsstuben vor flirrenden Bildschirmen sitzen, und insgesamt viel weniger mit dem komischen Geruch in Kaffeeküchen und mit Problemen wie Druckerstau zu tun haben. Das Homeoffice hat Büroflächen leergefegt, und Menschen zu dauerhaften, nur noch digital interagierenden Einzelarbeitern gemacht.

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Streaming
:Guckt euch das an

In der britischen Comedyserie „Small Prophets“ versucht ein Mann, winzige Wahrsager zu züchten. Das ist gleichzeitig albern und zart, abwegig und naheliegend. Und eine der zauberhaftesten Serien seit Langem.

SZ PlusVon Stefan Niggemeier

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