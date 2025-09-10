Die Sängerin Nina Chuba startet einen Gesprächspodcast mit ihrem Drummer. Die Anekdoten aus dem Tourleben sind erstaunlich spaßig anzuhören.

Von Monika Rathmann

Musiker, die über Gott und die Welt und das Tourleben sprechen, das ist seit Jahren ein funktionierendes Konzept in der deutschen Podcastlandschaft, Danke an die Fans und der Neugier auf das Rock’n’Roll-Leben. Frontmann Felix Brummer und Gitarrist Steffen Israel von der Band Kraftklub waren bis Anfang des Jahres in „Radio mit K“ zu hören. Und für zwei Staffeln haben sich Rapper Casper und sein Kumpel Drangsal in „Mit Verachtung“ über die Hochzeit des einen und den Vater des anderen unterhalten.