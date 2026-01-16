Dass dann auch noch ein Stein die Rückscheibe seines Trucks durchschlug, war für Nick Sortor ein Glücksfall. Es gab Tumulte, Blockaden, Schmierereien und wütende Gesichter und am allerwichtigsten: Von all dem gab es Bilder. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Autofahrerin in Minneapolis durch einen Agenten der Einwanderungspolizei ICE in der vergangenen Woche ist die Stadt im Mittleren Westen zu einer Kampfzone um die Meinungshoheit in den USA geworden. Und stramm rechte Influencer wie Sortor sind mittendrin im Geschehen.