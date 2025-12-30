Zum Hauptinhalt springen

FernsehenKnaller in Superzeitlupe

Lesezeit: 2 Min.

Fabian Köster (v.l.), Mai Thi Nguyen-Kim und Lutz van der Horst führen bei „Nicht nachmachen!“ auch mimisch durch Experimente, die man auf keinen Fall zu Hause wiederholen sollte.
Fabian Köster (v.l.), Mai Thi Nguyen-Kim und Lutz van der Horst führen bei „Nicht nachmachen!“ auch mimisch durch Experimente, die man auf keinen Fall zu Hause wiederholen sollte. (Foto: Ben Knabe/ZDF)

Die dritte Staffel von „Nicht nachmachen!“ rummst zu Silvester auf ZDF Neo standesgemäß. Aber außer den Effekten leuchtet so gut wie nichts. Auch nicht der Geist der eigentlich gewitzten Moderatoren.

Von Harald Hordych

„Nicht nachmachen!“ ist nach zwölf Jahren zurück, in neuer Besetzung mit der Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim sowie den beiden Comedians Fabian Köster und Lutz van der Horst. Die beiden sind auch Autoren, van der Horst hat schon bei der „Harald Schmidt Show“ Texte beigesteuert, aktuell bei der „Heute-Show“, wo er auch als Außenreporter auftritt. Genau wie der Komiker Köster. Alle drei sind außerdem Grimme-Preisträger, bringen also geballte Text- und Kompetenz-Qualität (Nguyen-Kim ist Chemikerin) ein – für vier Folgen ins Quotenrennen am Silvesterabend auf ZDF Neo.

