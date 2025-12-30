„Nicht nachmachen!“ ist nach zwölf Jahren zurück, in neuer Besetzung mit der Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim sowie den beiden Comedians Fabian Köster und Lutz van der Horst. Die beiden sind auch Autoren, van der Horst hat schon bei der „Harald Schmidt Show“ Texte beigesteuert, aktuell bei der „Heute-Show“, wo er auch als Außenreporter auftritt. Genau wie der Komiker Köster. Alle drei sind außerdem Grimme-Preisträger, bringen also geballte Text- und Kompetenz-Qualität (Nguyen-Kim ist Chemikerin) ein – für vier Folgen ins Quotenrennen am Silvesterabend auf ZDF Neo.
Knaller in Superzeitlupe
Die dritte Staffel von „Nicht nachmachen!“ rummst zu Silvester auf ZDF Neo standesgemäß. Aber außer den Effekten leuchtet so gut wie nichts. Auch nicht der Geist der eigentlich gewitzten Moderatoren.
Von Harald Hordych
