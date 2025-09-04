Zum Hauptinhalt springen

PodcastAchtung, Heldenerzählungen

Lesezeit: 2 Min.

Illustration: Stefan Dimitrov
Illustration: Stefan Dimitrov (Foto: Stefan Dimitrov (Illustration))

Im BR-Podcast „Nicht mehr mein Land“ versucht der Journalist Ali Gutsfeld herauszufinden, was zehn Jahre nach „Wir schaffen das“ von der Willkommenskultur übrig geblieben ist. Schnell wird klar: nicht viel.

Von Hanna Böcher

„Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.“ Mit diesen Worten wandte sich Angela Merkel im Sommer 2015 an die Menschen, die ihre Entscheidung, mehrere Tausend Geflüchtete aufzunehmen, kritisierten. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sich Deutschland verändert: Es gab heftige Proteste gegen Migration, Angriffe auf Flüchtlingsheime, Politikerinnen und Politiker der erstarkten AfD sprechen nun offen von „Remigration“.

Zur SZ-Startseite

Angela Merkel
:„Man fragt sich, was hätte sie denn sonst sagen sollen?“

Ihr Satz „Wir schaffen das“ wurde legendär. Zehn Jahre später hat Ingo Zamperoni neben vielen anderen auch Angela Merkel für eine ARD-Doku getroffen. Ein Interview über den Sommer von damals, Integration und Jimmy Kimmel.

SZ PlusInterview von Carolin Gasteiger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite