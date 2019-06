4. Juni 2019, 18:52 Uhr News Corp Australia Redakteure ohne Digitalkompetenz entlassen

Das australische Medienunternehmen News Corp Australia will Journalisten mit mangelndem Digitalwissen entlassen. Wie der Guardian meldet, plant das Unternehmen, etwa 55 redaktionelle Stellen zu streichen, obwohl die Abo- und Leserzahlen wachsen. Die Entscheidung beruhe auf einer "Neubewertung der in einem digitalen Newsroom benötigten Fähigkeiten". Der Vorstandsvorsitzende Michael Miller hatte öffentlich davor gewarnt, dass langjährige Mitarbeiter ohne Digitalkompetenz das Unternehmen verlassen müssten. Innerhalb der nächsten Tage soll in der Redaktion bekanntgegeben werden, wer in der Belegschaft betroffen ist.