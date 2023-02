An der Grenze zwischen Aktivismus und Journalismus

Kritik an der "New York Times"

Mehr als 1000 freie Mitarbeiter der "New York Times" haben den Umgang der Zeitung mit Transgender-Themen kritisiert. Die wehrt sich.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Sieben Briefe sind in den vergangenen Tagen geschrieben worden. In allen geht es um die Berichterstattung der New York Times über Transgender-Themen. Es geht um den Unterschied zwischen Journalismus, Aktivismus und Anteilnahme - und den Umgang des Medienhauses mit Kritik.