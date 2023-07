Von Christian Zaschke

Als die New York Times im Januar 2022 die erstaunliche Summe von 550 Millionen Dollar für die Website The Athletic bezahlte, dürften die Mitglieder der Sportredaktion des Blattes geahnt haben, was das langfristig bedeutet. The Athletic beschäftigte damals 400 Reporterinnen und Reporter, die über genau ein Thema berichteten: Sport. An diesem Montag hat die Times offiziell bekannt gegeben, was zu ahnen war: Sie löst ihre Sportredaktion auf. Die entsprechende Berichterstattung übernimmt The Athletic.