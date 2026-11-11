Die „New York Times“ ist gerade dabei, Letterboxd zu kaufen – angeblich für 330 Millionen Dollar. Was macht die Filmfan-Plattform so begehrenswert?

„Ruhe in Frieden, Odysseus, du hättest Google Maps geliebt.“ So hat jemand Christopher Nolans Film aus diesem Sommer auf Letterboxd kommentiert. Die soziale Plattform ist für Filmfans gedacht, man kann dort Filme kommentieren und Buch darüber führen, welche man gesehen, geliebt, gehasst hat. Es gibt sie schon seit 2011, groß wurde sie während der Corona-Pandemie.