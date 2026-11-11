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Soziale MedienIm Kino gewesen, eingeloggt

Lesezeit: 4 Min.

Letterboxd ist eine Art ausgestelltes Filmtagebuch, die Sterne zur Bewertung vergibt jeder Nutzer selbst.
Letterboxd ist eine Art ausgestelltes Filmtagebuch, die Sterne zur Bewertung vergibt jeder Nutzer selbst.
Oopturadesign via Imago/Depositphotos

Die „New York Times“ ist gerade dabei, Letterboxd zu kaufen – angeblich für 330 Millionen Dollar. Was macht die Filmfan-Plattform so begehrenswert?

Von Kathleen Hildebrand

SZ bei Google bevorzugen

„Ruhe in Frieden, Odysseus, du hättest Google Maps geliebt.“ So hat jemand Christopher Nolans Film aus diesem Sommer auf Letterboxd kommentiert. Die soziale Plattform ist für Filmfans gedacht, man kann dort Filme kommentieren und Buch darüber führen, welche man gesehen, geliebt, gehasst hat. Es gibt sie schon seit 2011, groß wurde sie während der Corona-Pandemie.

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